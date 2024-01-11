محمد صلاح يتلاعب بـ"أحلام" الهلال والاتحاد بعد العروض السعودية المغرية

ملف انتقال محمد صلاح إلى السعودية يثير الجدل مجددًا

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منذ الميركاتو الصيفي الماضي، والنجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، يُعد هدفًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية؛ من أجل التوقيع معه.

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نادي الاتحاد السعودي كان قريبًا من التعاقد مع صلاح، في صيف 2023، مقابل 215 مليون يورو تقريبًا، قبل أن يرتبط اسم اللاعب بقوة، في الأيام القليلة الماضية، بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، في الصيف القادم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين، مساء اليوم الخميس، عن "موقف" الفرعون المصري البالغ من العمر 31 سنة، من الاهتمام السعودي الكبير بـ"ضمه".

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أورنستين أشار عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، إلى أن المقربين من صلاح، أكدوا له على أن اللاعب لا يزال يرغب في المنافسة على أعلى مستوى في المسابقات الكبرى؛ قائلًا: "لذلك.. من المرجح جدًا أن يستمر في ليفربول"؛ في إشارة إلى إمكانية رفضه العروض السعودية المغرية مجددًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن إدارة العملاق الإنجليزي، لديها خبرة كبيرة في التعامل مع ملفات تجديد عقود نجوم الفريق الأول؛ حيث تتبع أسلوب الهدوء التام في المفاوضات.

وشدد دافيد أورنستين، على أن نادي ليفربول، من الممكن أن يعلن تجديد عقد محمد صلاح، قبل دخوله الموسم الأخير في عقده، والذي يمتد حتى يونيو 2025؛ خاصة أن اللاعب يركز حاليًا، على مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

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