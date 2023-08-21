أخبار الاتحاد اليوم | مستقبل رومارينيو .. ومنافسة الأهلي على نجم النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربي من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يُزاحم الأهلي على توقيع العمري .. والنصر يصدمه بطلباته!

أبدى نادي الاتحاد رغبته رسمًا بالتعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر، وذلك عبر إرسال خطاب للإدارة النصراوية يستفسر فيه عن طلباتها للتنازل عن اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة هذا الصيف (طالع التفاصيل).

الاتحاد يصر على ضم صلاح .. وخطوة واحدة تدفع ليفربول للموافقة

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد لن تتنازل عن فكرة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن ليفربول يرفض الأمر ولكن هناك شرطًا من أجل موافقته (طالع التفاصيل).

إنها تقترب! .. وكيل رومارينيو يكشف مفاجأة حول رحيله عن الاتحاد و"تجنيسه" لصالح السعودية

لم يترك ليوناردو أوليفيرا؛ وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الاتحاد السعودي، الأنباء تتكاثر حول لاعبه، وخرج لتوضيح حقيقة رحيله عن العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري (طالع التفاصيل).

المفاوضات بدأت مع الهلال .. فريق سعودي كبير يريد عبد الله المعيوف!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي "المخضرم"، مرشحًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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زف البُشرى للأهلاوية .. محمد نور: هذا مصير جوتا، وتلك نسبة قدوم محمد صلاح للاتحاد

ازداد الحديث مؤخرًا عن رحيل لاعب الاتحاد الجديد، جواو فيليبي جوتا، عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك رغم انضمامه للفريق قبل شهر تقريبًا (طالع التفاصيل).

أغلى صفقة محلية في التاريخ .. حسان تمبكتي هلالي

نجح الهلال في هزيمة الاتحاد والنصر والأهلي والفوز بتوقيع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير بين الأندية الأربعة (طالع التفاصيل).

حسنوا جودة الوسط كقطار لا يعرف التوقف .. الاتحاد قد يحقق الدوري مجددًا!

هناك نظرية تجد البعض يتبناها، وهي نظرية "تمتلك لاعبين وسط رائعين ستحقق ما تريده"، ويبدو أن تلك النظرية صحيحة 100%، بعد ما شاهدناه خلال أول جولتين في بطولة دوري روشن السعودي، خاصة في مباراة الاتحاد ضد الطائي التي انتصر فيها العميد (طالع التفاصيل).

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