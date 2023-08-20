إنها تقترب! .. وكيل رومارينيو يكشف مفاجأة حول رحيله عن الاتحاد و"تجنيسه" لصالح السعودية

البرازيلي يلعب للاتحاد منذ خمس سنوات، فهل يرحل؟

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لم يترك ليوناردو أوليفيرا؛ وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الاتحاد السعودي، الأنباء تتكاثر حول لاعبه، وخرج لتوضيح حقيقة رحيله عن العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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روما يمكث في السعودية منذ خمس سنوات، وقتما انضم له في صيف 2018م، قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

لكن الأيام الماضية، شهدت زعم بعض التقارير أن البرازيلي يرغب في الرحيل عن النادي الجداوي، بل وزادت قناة "الكاس" القطرية أنه تقدم بالفعل بطلب رحيل لمجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

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وحول هذا، قال أوليفيرا، خلال تصريحاته لموقع "في الجول": "كل ما يثار حول رحيل روما عن الاتحاد هدفه زعزعة استقرار النادي وتشتيت اللاعب، لكنه قوي وثابت، روما يحب الاتحاد".

وأضاف: "اللاعب قريب من الحصول على الجنسية السعودية، هو هنا منذ خمس سنوات وأحرز 108 أهداف، إنه الأجنبي الأنجح في تاريخ النادي، وسيواصل مسيرته".

يذكر أنه حال حصول روما على الجنسية، سيشارك مع الأخضر السعودي في يناير المقبل في كأس آسيا 2024م، كأول تمثيل رسمي له.

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