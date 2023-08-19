حسنوا جودة الوسط كقطار لا يعرف التوقف .. الاتحاد قد يحقق الدوري مجددًا!

هل يتمكن خصوم الاتحاد من اللحاق به؟

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هناك نظرية تجد البعض يتبناها، وهي نظرية "تمتلك لاعبين وسط رائعين ستحقق ما تريده"، ويبدو أن تلك النظرية صحيحة 100%، بعد ما شاهدناه خلال أول جولتين في بطولة دوري روشن السعودي، خاصة في مباراة الاتحاد ضد الطائي التي انتصر فيها العميد.

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وحقق الاتحاد الفوز على الطائي بهدفين دون رد، رغم الأداء الباهت الذي ظهر عليه، ولكن نجح النمور في تحقيق المراد من المباراة وهو الفوز والحصول على 3 نقاط.

رغم أن المباراة تقام في جدة بين جماهير الاتحاد، إلا أن الفريق لم يظهر بالشكل المناسب، حيث حقق انتصارًا قد لا يستحقه، ليؤكد الجميع أن النمور لم يظهروا بالشكل المطلوب حتى الآن.

الاتحاد قوي بخط وسطه فقط!

الجميع عبر عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي قدمه ثنائي خط الوسط؛ البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي، حيث نجحا في قيادة الاتحاد إلى بر الأمان اليوم.

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الثنائي فابينيو وكانتي هما أفضل ما يمتلكه نادي الاتحاد حاليًا بالمستوى الذي ظهرا به أمام الطائي، ليتمكنوا من غلق المساحات أمام المنافس، وبناء الهجمات بشكل جيد.

ولم يحتاج الثنائي للوقت حتى تجد الانسجام والتفاهم فيما بينهما وبين زملائهما بالفريق، حيث الأراء جميعها أنهما الأفضل في صفوف النمور، ولذلك فهما كلمة السر في الانتصار على الطائي، وليس حمد الله الذي سجل وصنع الهدفين.

خصوم لم تداركوا القطار

وعلى الرغم من امتلاك خصوم ومنافسي الاتحاد لاعبين رائعين في مراكز خط الوسط، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أوراق اعتمادهم حتى الآن بشهادة الجميع.

الهلال يمتلك في خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، ولم يظهر سوى الأخير بمستوى مقبول، حيث لم يتمكن مدربهم البرتغالي جورج جيسوس من الحصول على أفضل ما لديهم!

وأما عن النصر، فيمتلك في الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، ولكن الحقيقية أن الثنائي يقدمان أفضل ما لديهما ولكن بشكل فردي، ولم يتم استثمار إمكانياتهما بشكل جماعي حتى الآن.

على منافسي الاتحاد تدارك تلك الأمور سريعًا ، قبل أن يفوت القطار، وينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب ومن ثم يحصل على اللقب مجددًا، ونحن مازلنا في بداية الدوري.

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