أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة شكوى مارسيلو جاياردو أمام "فيفا" .. ولاعب الفريق يستعد للرحيل بسبب لوران بلان

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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حقيقة شكوى مارسيلو جاياردو ضد الاتحاد .. و"فيفا" يصدم الهلال بسبب نيمار

تحدث القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن بعض "التحديات" التي تواجه أندية المملكة العربية السعودية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (طالع التفاصيل).

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"يمنعه من دخول غرفة الملابس!" .. تصرفات لوران بلان الغريبة تدفع نجم الاتحاد للرحيل

بات أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي، قريبًا للغاية من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

الاتحاد يودع نجمه الأسبق بعد اعتزال كرة القدم نهائيًا

نشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فيديو "وداعي" للنجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم سابقًا؛ بعد إعلانه الاعتزال نهائيًا.

فيلانويفا مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة من يوليو 2016 إلى يناير 2020؛ حقق خلالها بطولتي كأس الملك وكأس ولي لعهد.

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"محظوظ بتواجد كريم بنزيما" .. صالح الشهري: وجود الأجانب الكبار كان غريبًا لكننا نتعلم منهم

اعترف صالح الشهري نجم المنتخب السعودي بصعوبة المباراة أمام أستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لكنه شدد في نفس الوقت على رغبته وزملائه العودة بالنقاط الثلاثة (طالع التفاصيل).

"للمنافسة على اللقب" .. نصيحة نصراوية للهلال بضم ثلاثي النصر ونجم الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2025

يستعد الهلال للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الموسع والجديد صيف 2025 في أمريكا، وقد قُدمت له نصيحة نصراوية بضم بعض أجانب دوري روشن السعودي المتألقين لضمان المنافسة على اللقب (طالع التفاصيل).

"يا فرحة ما تمت" .. إصابة سلمان الفرج وحسم مصير مهند الشنقيطي من مواجهة أستراليا

اختتم المنتخب السعودي استعداداته في ملبورن لمواجهة أستراليا ظهر غدٍ الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد غاب مهند الشنقيطي عن المران اليوم فيما لم يستطع سلمان الفرج إكماله (طالع التفاصيل).