"محظوظ بتواجد كريم بنزيما" .. صالح الشهري: وجود الأجانب الكبار كان غريبًا لكننا نتعلم منهم

نجم المنتخب السعودي يتحدث قبل مواجهة أستراليا

اعترف صالح الشهري نجم المنتخب السعودي بصعوبة المباراة أمام أستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لكنه شدد في نفس الوقت على رغبته وزملائه العودة بالنقاط الثلاثة.

السعودية تعيش وضعًا صعبًا نسبيًا في المجموعة الثالثة من التصفيات، حيث فقدت 7 نقاط على ملعبها بالتعادلين المحبطين مع إندونيسيا والبحرين والخسارة أمام اليابان، وقد حققت فوزًا واحدًا كان خارج المملكة على الصين، لتجمع 5 نقاط تضعها بجانب أستراليا والبحرين خلف اليابان في الصدارة وأمام الصين وإندونيسيا.

الشهري تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة التي ستقام غدٍ الخميس قائلًا "نعلم أن المباراة صعبة وأن التغلب على إستراليا في ملعبها صعب لكننا سنحاول أن نُسجل انتصارنا الأول عليهم غدًا".

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أضاف حول غياب سالم الدوسري للإصابة "غيابه مؤثر على هجومنا بالتأكيد، لكننا قادرون على تعويضه جيدًا. سنواجه منتخبًا ينافسنا على بطاقة التأهل وسنظهر خلالها بأبهى صورة".

وأخيرًا سُئل مهاجم الاتحاد، المنضم له هذا الموسم من الهلال، عن تواجد اللاعبين الأجانب الكبار في دوري روشن، فأجاب "كان الأمر غريبًا في البداية لكننا نتعلم منهم. محظوظون بتواجد لاعبين معنا فازوا بكأس العالم والكرة الذهبية. لقد تعلمت الكثير من كريم بنزيما ومحظوظ بتواجدي معه".

يُشار إلى أن الشهري استغل فترة غياب بنزيما عن الاتحاد مؤخرًا للإصابة جيدًا، حيث سجل هدف الفوز على الأهلي في ديربي جدة وأحد هدفي الانتصار على العروبة في آخر جولات دوري روشن السعودي.