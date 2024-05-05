أخبار الاتحاد اليوم | لؤي ناظر يبدأ أولى خطوات الترشح للرئاسة واللذيذ يرد على الحائلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 5 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 5 مايو 2024

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لؤي ناظر يبدأ أولى خطوات الترشح للرئاسة

أعلن نادي الاتحاد عن سداد المهندس لؤي هشام ناظر، رسوم اشتراك العضوية الذهبية في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أن عبد الله مشاط، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ثمّن هذا الدعم من لؤي ناظر، مع الترحيب بكافة الراغبين للانضمام إلى العضوية بمختلف فئاتها، والمساهمة في دعم مسيرة النادي معنويًا وماديًا.

وأعلن ناظر عن قراره بالترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات العمومية المقبلة، وتقدمه بطلب السماح للاطلاع على جميع العمومية المتوفرة، لدى مجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، لتقييم أواضع النادي مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم المقبل.

وأخيرًا .. سعد اللذيذ يرد على اتهامات أنمار الحائلي: نعم الأهلي أكبر المستفيدين وليس الاتحاد أو الهلال!

بعد أيام قليلة من صيحات أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في نادي الاتحاد السعودي، خرج سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب لتوضيح بعض الحقائق له. (طالع التفاصيل)

"ليست مؤامرة ولكن!" .. اتحاد الكرة يعترف بتحفظ حكام أوروبا على التحكيم في الدوري السعودي!

برر إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي عدم قدوم حكام النخبة الأوروبيين للتحكيم في دوري روشن السعودي، موضحًا أن الأمر ليس مؤامرة من الاتحاد الأوروبي ضد كرة القدم السعودية كما ادعى البعض. (طالع التفاصيل)

مصير اللاعب السعودي إلى أين؟ .. اتحاد الكرة يكشف سر تقليص قوائم أندية دوري روشن

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن السر وراء تقليص قوائم أندية دوري روشن للمحترفين، في الموسم المقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا، في ظل قرار زيادة عدد الأجانب، وكيف يساهم هذا القرار في تطوير منظومة المنتخب السعودي بمختلف فئاته السنية. (طالع التفاصيل)

سعد اللذيذ يُطمئن الاتحاد وينقل أخبارًا سيئة للهلال والنصر!

رد سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية سريعًا على الأخبار التي ظهرت صباح اليوم بشأن آلية دعم أندية دوري روشن الموسم القادم، كما أوضح مدى تأثير المشاركة في البطولات الخارجية على مقدار الدعم المالي المخصص لكل نادٍ. (طالع التفاصيل)

انفجار آخر بعد لجوء كريم بنزيما لريال مدريد .. نجم جديد في الاتحاد غاضب من "إهمال" الجهاز الطبي!

يبدو أن الأنظار الفترة المقبلة ستتركز بشكل أساسي على الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي دونًا عن كافة عناصر الفريق، فليس سفر الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق، إلى إسبانيا هو وحده ما أثار الجدل. (طالع التفاصيل)

"لم يصل لمرحلة الموز".. إعلامي يخير أولاده بين تشجيع الاتحاد والطرد من المنزل!

أثار الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، جدلًا كبيرًا برسالة تعكس انتمائه الكبير لنادي الاتحاد، في ظل الأزمات الكبيرة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

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هؤلاء هم الأفضل .. عبدالرحمن العبود يتغزل في نجوم الاتحاد!

كشف النجم عبد الرحمن العبود لاعب نادي الاتفاق المعار من الاتحاد، عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم طوال تاريخه، متغزلًا في نجوم العميد. (طالع التفاصيل)

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