انفجار آخر بعد لجوء كريم بنزيما لريال مدريد .. نجم جديد في الاتحاد غاضب من "إهمال" الجهاز الطبي!

جدل طبي كبير يدور في نادي الاتحاد، فمن المسؤول؟

SHAHID

يبدو أن الأنظار الفترة المقبلة ستتركز بشكل أساسي على الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي دونًا عن كافة عناصر الفريق، فليس سفر الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق، إلى إسبانيا هو وحده ما أثار الجدل.

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الفرنسي غادر الأسبوع الماضي بالفعل متجهًا لناديه السابق ريال مدريد، للعلاج من إصابة عضلة الساق التي تلاحقه في السنوات الأخيرة، إذ أوضح النادي الجداوي أنه يرغب في الاستفادة من الطبيب الذي عالجه منها من قبل.

البعض استغرب أن يلجأ بنزيما للجهاز الطبي للنادي الإسباني، متسائلًا عن أسباب عجز الجانب السعودي عن علاج إصابة كهذه رغم أنها بسيطة.

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لكن فجر هتان النجار؛ الصحفي الاتحادي، مفاجأة عن استياء أحمد شراحيلي؛ مدافع العميد، من الوضع الحالي وتعامل الجهاز الطبي للفريق معه، خاصةً في مرحلة تأهيله.

النجار قال خلال برنامج "برا الـ18": "ما دور الجهاز الطبي في الاتحاد؟!، قبل رحيل نونو سانتو كان هناك كم كبير من الإصابات، جميعهم اكتمل شفاءه عقب رحيله، واليوم يتكرر الأمر، هل وصل الحال أنه لم يعد هناك تضحيات؟!، لاعب ككريم بنزيما غاب كثيرًا بسبب الإصابة، ليس هناك أي تضحية!، مشكلة أن يلجأ لجهاز ريال مدريد الطبي أو أن الأمر به سر".

وأضاف: "هناك عديد علامات الاستفهام، لكن في النهاية يأتي دور الجهاز الطبي، أين شراحيلي؟، تعودنا أن الرباط الصليبي ستة أشهر ويعود اللاعب، فأين شراحيلي؟!، لا نعرف عنه أي شيء، حتى النادي لم يوضح تطورات حالته، نسمع أن اللاعب ممتعض من الجهاز الطبي ودوره في مسألة تأهيله!".

يذكر أن شراحيلي كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفتح، ضمن الجولة السابعة من الموسم الجاري لدوري روشن السعودي، ومنذ ذلك الحين لا تزال عمليتي علاجه وتأهيله جاريتين.

SHAHID