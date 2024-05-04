"لم يصل لمرحلة الموز".. إعلامي يخير أولاده بين تشجيع الاتحاد والطرد من المنزل!

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أثار الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، جدلًا كبيرًا برسالة تعكس انتمائه الكبير لنادي الاتحاد، في ظل الأزمات الكبيرة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

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الاتحاد تلقى خسارة مفاجئة أمام أبها بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة 30 من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، في المركز الخامس، ويتأخر خطوة في إطار المنافسة مع الأهلي والتعاون على المقاعد المؤهلة إلى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

ونشر أبو هداية تغريدة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "إيمانًا بالديمقراطية قررت مؤخرًا.. أن أعطي أبنائي حرية الاختيار بين تشجيع الاتحاد أو مغادرة المنزل بلا رجعة!".

وتناوبت التعليقات الطريفة على رسالة أبو هداية، حيث قال أحد المتابعين "سمعنا بمن يرفض دخول فاكهة الموز إلى منزله بسبب لونه الأصفر"، وكذلك علق متابع "شاهدت أحد الأصدقاء لا يشرب النعناع لأنه أصفر".

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ويمر الاتحاد بموسم كارثي، شهد الخروج من الدور الثاني في كأس العالم للأندية، وربع نهائي دوري أبطال آسيا وكأس الملك سلمان للأندية العربية، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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