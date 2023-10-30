أخبار الاتحاد اليوم | عبدالرحمن العبود يصعد أزمته مع نونو سانتو ووعكة صحية لنجم الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ30 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ30 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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وعكة صحية لنجم الفريق واستمرار غياب الثنائي

تعرض البرازيلي إيجور كورونادو؛ صانع ألعاب الاتحاد، لوعكة صحية، حالت دون مشاركته في المران الجماعي للفريق لليوم الثاني على التوالي.

وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة الغد أمام الفيحاء، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما تأكد غياب الثنائي فابينيو وعوض الناشري عن اللقاء، في ظل مواصلتهما برامجهما العلاجية، على إثر الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.

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موقف الشنقيطي وهوساوي

تعرض مهند الشنقيطي؛ لاعب الاتحاد، للإصابة خلال مران الأمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الفيحاء.

ووفقًا للصحفي الاتحادي علاء سعيد فإن الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في لقاء الغد.

بينما استعاد اللاعب زكريا هوساوي عافيته، وانضم للتدريبات الجماعية، معلنًا جاهزيته للمباراة، بعدما كان قد أصيب قبل أيام خلال التدريبات.

اجتماع الحائلي

عقد أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل مران الأمس.

وناقش الحائلي خلال اجتماعه كافة الجوانب المتعلقة بمسيرة الفريق، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، وفشل النمور في تحقيق أي انتصار خلال الأربع مباريات الأخيرة في دوري روشن.

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