فرصة مالية ذهبية لريال مدريد .. أندية أمريكا والسعودية تُحدد سعر توني كروس

منافسة شرسة على نجم الوسط الألماني

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يبدو أن الصراع في سوق الانتقالات على النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية بين الدوريين السعودي والأمريكي سيتواصل في يناير القادم، وذلك بعدما بدأ في الميركاتو الصيفي الماضي.

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الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إكرم كونور، كشف النقاب عبر حسابه على منصة إكس عن وجود منافسة شرسة بين أندية أمريكية وسعودية حول نجم وسط ريال مدريد توني كروس، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشار كونور إلى أن أندية البطولتين حددت قيمة الصفقة بالفعل وهي 15 مليون يورو، وهو ما قد يراه البعض فرصة ذهبية لريال مدريد للحصول على مبلغ جيد مقابل لاعب سيرحل مجانًا بعد عدة أشهر.

صاحب الـ34 عامًا يعيش موسمه التاسع مع الفريق الإسباني الذي انضم له صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، وقد حقق معه كل الألقاب الممكنة وأبرزها رباعية دوري أبطال أوروبا.

كروس لعب 13 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، 11 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3.

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