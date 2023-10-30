تطور ملفت في قضية سانتو والعبود .. المدرب يُعاند واللاعب يتمرد

محاولات حثيثة من الإدارة الاتحادية لاحتواء الأزمة ولكن!

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عناد وتمرد .. ذلك فيما يبدو سيكون عنوان المرحلة القادمة من خلاف لاعب الاتحاد، عبد الرحمن العبود، ومدربه نونو سانتو.

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الخلاف بين الرجلين بدأ الموسم الماضي ولم ينته حتى الآن، وقد طلب سانتو صراحة من الإدارة التخلي عن الجناح السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن جميع المحاولات لتحقيق ذلك باءت بالفشل.

وفيما تمسك العديد بأمل الصلح بين الطرفين، دخل الخلاف منعطفًا جديدًا برفض سانتو جميع محاولات الإدارة الاتحادية وضغطها لإعادة العبود للتدريبات الجماعية بعد ثبوت تعافيه وجاهزيته للعب.

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الأمر لم يتوقف هنا، بل أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن اللاعب السعودي لن يقبل بقرار المدرب بعد اليوم وقد قرر التمرد والتوجه بشكوى للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين ضد حرمانه من المران الجماعي وفرض تدريبات انفرادية عليه رغم تعافيه وجاهزيته للعب، إذ تمنع لوائحها ذلك الأمر تمامًا.

وأوضحت الرياضية أن صاحب الـ28 عامًا أجرى كشوفات طبية دقيقة أثبتت سلامته من أي إصابة وعدم معاناته من أي ضعف في العضلات، مشيرة إلى أنه يتدرب يوميًا في النادي الصحي بمقر نادي الاتحاد بجانب خضوعه لتدريبات أخرى مساءً مع مدرب خاص.

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