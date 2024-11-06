أخبار الاتحاد اليوم | عبدالإله العمري ينافس حراس "روشن" .. وغضب لوران بلان!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

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"الأزمة أكبر من انتقاله للمنافس!" .. خسائر مالية فادحة للهلال إذا انضم سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد

"سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد!".. خبر انتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، عن الظهير الأيمن الدولي السعودي الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

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"نريد مبررات مقنعة!" .. لوران بلان غاضب من قرار الرابطة السعودية ويحسم مصير كريم بنزيما قبل مباراة الاتحاد والعروبة

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن "غضبه" من قرار نقل مباراة فريقه أمام الفتح، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"

موعد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025

يستقبل العروبة نظيره الاتحاد في مباراة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب جامعة الجوف. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

فيديو | مدافع يُنافس الحراس! .. عبد الإله العمري يُنافس المعيوف وبينتو على تصدي الجولة في دوري روشن السعودي

أعلن الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي عن المرشحين للفوز بأفضل تصدٍ في الجولة التاسعة من البطولة، والغريب أن أحدهم لم يكن حارس مرمى بل هو مدافع الاتحاد عبد الإله العمري! "اقرأ التفاصيل"

ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب جامعة الجوف، لاستقبال مواجهة تجمع بين العروبة والاتحاد، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

حين تجد حبل الإنقاذ من أزمة منتصف العُمر .. حسام عوار "حجر الأساس" لاستراتيجية مربحة لأندية روشن

لم يكن أشد المتفائلين من جمهور الاتحاد يتوقع نجاح لاعب الوسط الجزائري، حسام عوار، حين تم التعاقد معه هذا الصيف من روما، بل تعرضت الصفقة لانتقادات كثيرة قبل أن تفرض نفسها كواحدة من أنجح صفقات الموسم. "اقرأ التفاصيل"