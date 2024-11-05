"نريد مبررات مقنعة!" .. لوران بلان غاضب من قرار الرابطة السعودية ويحسم مصير كريم بنزيما قبل مباراة الاتحاد والعروبة

الاتحاد يحقق نتائج جيدة تحت قيادة لوران بلان..

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن "غضبه" من قرار نقل مباراة فريقه أمام الفتح، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة أعلنت اليوم الثلاثاء، نقل مباراة الاتحاد والفتح، المقرر لها يوم 24 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي، من "الجوهرة المشعة" إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في مدينة جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بلان طلب في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، من الرابطة السعودية المحترفة تقديم "مبررات" مقنعة؛ لنقل مبارة العميد الاتحادي من ملعب كبير إلى آخر صغير.

GOAL

واعترف المدير الفني الفرنسي بأنه يفضل اللعب بملعب "الجوهرة المشعة"؛ لأنه يسمح بحضور أكبر عدد من الجماهير، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم ومساعدة اللاعبين على تحقيق الانتصارات.

وأضاف: "إذا أصبحنا مضطرين لخوض مباراة الفتح في ملعب الأمير عبدالله الفيصل؛ فيجب على جماهيرنا أن تملأ المدرجات بالكامل، لتعوضنا عن الابتعاد عن (الجوهرة المشعة)".

وعلى جانب آخر.. أعلن لوران بلان "غياب" النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مواجهة العروبة القادمة، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بلان عن ذلك: "بنزيما غير جاهز للعب الآن؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات، التي سبقت ديربي الاتحاد والأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري".

ويحل الاتحاد ضيفًا على نادي العروبة، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات مقابل هزيمة في 9 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الهلال "المتصدر".