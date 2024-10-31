موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العروبة في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل العروبة نظيره الاتحاد في مباراة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب جامعة الجوف.

ويريد الاتحاد عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي حققه عن جدارة الموسم قبل الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العروبة في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب جامعة الجوف.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد ديربي مباراة العروبة والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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