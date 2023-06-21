أخبار الاتحاد اليوم | طريقة ساخرة للكشف عن نجولو كانتي وجلد عبد الرزاق حمد الله لجمهور النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ21 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"عالم غريب للغاية" .. كيف تحولت وجهة نجولو كانتي من النصر إلى الاتحاد؟

في صيف 2021م، خطف النصر صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر من الاتحاد، وفي صيف 2023م جاء الرد الاتحادي أكثر قسوة، إذ خطف صفقة عالمية من العالمي. (طالع التفاصيل)

"جئت للأفضل بالسعودية" .. كريم بنزيما يرحب بنجولو كانتي في الاتحاد بطريقته

رحب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بمواطنه نجولو كانتي؛ صفقة العميد الجديدة، على طريقته الخاصة، بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

كانتي ليس الأخير .. مفاوضات سعودية مكثفة للتعاقد مع نجم آخر من تشيلسي!

الطفرة مستمرة في دوري روشن السعودي، بعد قدوم نجولو كانتي من تشيلسي إلى الاتحاد، تتجه الأنظار نحو لاعب جديد بصفوف البلوز على وشك الرحيل. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. الاتحاد يعلن تعاقده مع نجولو كانتي "بطريقة ساخرة"

أعلن نادي الاتحاد السعودي فجر اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة. (طالع التفاصيل)

"لا يفهمون كرة قدم ويحلمون بما وصلت له مع الاتحاد" .. عندما يقرر عبدالرزاق حمدالله "جلد" جمهور النصر!

"النصر في قلبي، نادٍ عظيم وجماهير عظيمة، أحبهم وسأظل أحبهم، هذه آخر مرة أي أحد يسألني عن النصر" هكذا قال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في بداية مسيرته مع نادي الاتحاد وبعد أشهر قليلة من فسخ عقده مع ناديه السابق العالمي بشكل مفاجئ.

لكن حقًا! الكلام سهل، أما الأفعال فهي صاحبة التأثير الأكبر، لذلك تبخر تأثير كلمات الساطي المؤثرة لجمهور العالمي سريعًا، وأتت أفعاله لتكشف ما يكنه لناديه السابق. (طالع التفاصيل)

مستشهدًا بالدوري الصيني .. سون هيونج مين يفاجئ الاتحاد السعودي بتصريحاته

لا يهدر الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ جناح أيسر توتنهام الإنجليزي، الكثير من الوقت، فبينما زعمت تقارير بالأمس تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، خرج اليوم للرد سريعًا وتوضيح الصورة لجماهيره. (طالع التفاصيل)

عكس المتوقع .. الهلال يحافظ على نجمه ويمنع رحيله إلى الاتحاد!

عكس التيار وعلى الرغم من تأكيد الجميع على رحيله، يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، قرروا تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والاحتفاظ به في الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)