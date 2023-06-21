"جئت للأفضل بالسعودية" .. كريم بنزيما يرحب بنجولو كانتي في الاتحاد بطريقته

بنزيما سبق كانتي بأيام في الاتحاد، لذلك وجب عليه الترحيب به بطريقة خاصة

رحب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بمواطنه نجولو كانتي؛ صفقة العميد الجديدة، على طريقته الخاصة، بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي.

العميد أعلن بشكل رسمي، فجر اليوم الأربعاء، تعاقده مع كانتي، لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وحول هذه الصفقة، قال بنزيما، خلال فيديو نشره، الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلًا نجولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز لاعب الوسط (بوكس تو بوكس) بالعالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية، أراك في جدة".

فيما رد عليه كانتي، قائلًا: "شكرًا كريم، سعيد برؤيتك مجددًا، شكرًا على كلماتك، سعيد باللعب معك، أنت أفضل لاعب في العالم، وسعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريبًا".

يذكر أن بنزيما وقع للعميد بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ انضم له في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.