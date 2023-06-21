رسميًا .. الاتحاد يعلن تعاقده مع نجولو كانتي "بطريقة ساخرة"

لاعب الوسط الفرنسي يلتحق بمواطنه كريم بنزيما في العميد

أعلن نادي الاتحاد السعودي فجر اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

النادي الجداوي لجأ لطريقة ساخرة للإعلان عن الصفقة، في ظل الأنباء التي انتشرت طوال الفترة الماضية عن فشل اللاعب في الفحص الطبي، إذ ظهر كانتي خلال فيديو، نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويبدو عليه الحزن لفشل الصفقة، ثم يعود ليقول: "انتظر!، هل صدقت ذلك؟، توقف عن سماع الأخبار الكاذبة، لقد أصبح نمرًا".

وأوضح العميد في بيانه الرسمي أن مراسم التوقيع تمت أمس الثلاثاء، بعد إكمال الفرنسي للفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي الإماراتية.

ويعد كانتي ثاني صفقات النمور خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقدوا من قبل مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن كانتي لم يخض إلا تسع مباريات فقط مع البلوز في مختلف مباريات الموسم الماضي، بواقع 685 دقيقة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا، إذ لاحقته الإصابات المختلفة طوال الموسم.