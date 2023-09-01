أخبار الاتحاد اليوم | صدمة بشأن العمري .. وكواليس رفض عرض صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا | "الصفقة المحلية الثالثة" .. الاتحاد يتعاقد مع نجم الهلال السابق

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، عن صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة داخل الاتحاد .. الكلمة الأخيرة في مشاركة بنزيما وفابينيو أمام الهلال

على مدار اليومين الماضيين، كانت الشكوك تحوم حول لحاق الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فابينيو، بكلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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كواليس جديدة | الاتحاد يجتمع مع محمد صلاح 4 ساعات .. وفندق مجهول يثير الجدل

شهدت الساعات القليلة الماضية، "كواليس جديدة" في مفاوضات المملكة العربية السعودية، مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"هدوء غريب يسيطر عليه" .. مكالمة تزيح الستار عن رغبة سيرخيو راموس بعد تعثر مفاوضات الاتحاد

رغم أن الميركاتو الصيفي أغلق أبوابه في أوروبا رسميًا مع منتصف ليل الـ31 من أغسطس الجاري إلا أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس لا يزال لاعبًا حرًا دون أي نادٍ حتى هذه اللحظة. "اقرأ التفاصيل"

النصر يصدم الاتحاد بشأن العمري .. ويضع شرطًا لإتمام الصفقة

تقدم نادي الاتحاد بعرض مغري إلى النصر، من أجل الحصول على خدمات المدافع عبد الإله العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن العالمي صدم العميد ووضع شرطًا لإتمام الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

إخماد ثورة حمد الله والهلال يرقص السامبا .. 25 يوماً من آخر كلاسيكو تصنع الحدث!

مر 25 يومًا على آخر مواجهة بين الاتحاد والهلال، والتي كانت في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لتتكرر تلك المواجهة ولكن هذه المرة بطابع رسمي في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني" .. كواليس مكالمة الاتحاد وليفربول بشأن صلاح

مازالت محاولات نادي الاتحاد مع ليفربول الإنجليزي مستمرة، من أجل حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا. "اقرأ التفاصيل"

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