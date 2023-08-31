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"هدوء غريب يسيطر عليه" .. مكالمة تزيح الستار عن رغبة سيرخيو راموس بعد تعثر مفاوضات الاتحاد

زهيرة عادل
Sergio-Ramos(C)Getty Images
سيرجيو راموسالإتحاددوري روشن السعوديانتقالات

أغلب دوريات أوروبا انتهت الانتقالات بها وراموس لا يزال لاعبًا حرًا، فما الجديد خاصةً بعد تعثر مفاوضات الاتحاد معه؟

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رغم أن الميركاتو الصيفي أغلق أبوابه في أوروبا رسميًا مع منتصف ليل الـ31 من أغسطس الجاري إلا أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس لا يزال لاعبًا حرًا دون أي نادٍ حتى هذه اللحظة.

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التقارير تتحدث عن مفاوضات سعودية مع الإسباني، وتحديدًا من نادي الاتحاد، لكن قنوات "الكاس" القطرية أكدت تعثرها، في ظل اختلاف حول مدة التعاقد بين الطرفين.

لكن من جانبه، كشف خوسيه فيليكس دياز؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، الجديد حول راموس، بعد مكالمة خاصة دارت بينه وبين وكيله.

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فيليكس قال خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "تكلمت مع وكيل ومحامي راموس، هو لم يتلق عرض واضح من جلطة سراي، هو لا يزال ينتظر، ويفضل السعودية على تركيا، ولا يشعر بالقلق نهائيًا كون الانتقالات في السعودية تغلق في السابع من سبتمبر".

حديث وكيل صاحب الـ37 عامًا يشير إلى انتظار موكله عرض مالٍ أكثر إغراءً خلال الفترة المقبلة، رغم أنه حال أغلق الاتحاد أبوابه، فلن تكون هناك فرصة أخرى ضمن الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، النصر والأهلي، إذ اكتمل عدد الأجانب بهم.

يذكر أن راموس رحل بنهاية الموسم الماضي عن باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ انتهى عقده، ليغادر الفريق الباريسي رفقة عدد من النجوم كليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

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