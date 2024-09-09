أخبار الاتحاد اليوم | رحيل الصفقة الجديدة رسميًا .. ورونالد كومان يهاجم ستيفن بيرجفاين مرة أخرى!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"لن يرتدي قميص العميد الآن" .. الاتحاد يعلن رحيل صفقته الجديدة إلى الدرجة الأولى!

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع صفقة جديدة، رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، حيث قرر إضافة "موهبة عالمية"، إلى قلعة العميد، ولكن من الموسم المُقبل (طالع التفاصيل).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغم منافسة ديباي على الهبوط .. كومان يعود لمهاجمة بيرجفاين بسبب السعودية!

عاد مدرب هولندا رونالد كومان لمناقشة انتقال ممفيس ديباي إلى كورينثيانز وستيفن بيرجفاين إلى الاتحاد على هامش المؤتمر الصحفي للقاء ألمانيا بدوري أمم أوروبا (طالع التفاصيل).

"البديل مفاجئ لجماهير الاتحاد" .. النصر يكتب نهاية لويس كاسترو في كلاسيكو الأهلي!

أصبحت ساعات البرتغالي لويس كاسترو، معدودة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، حيث تستعد الإدارة لإعلان إنهاء العلاقة التعاقدية معه خلال أيام قليلة (طالع التفاصيل).

كابوس "صفقة الـ123 مليون" .. متعب الحربي يوجه صدمة للهلال قبل مباراة الاتحاد!

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، نبأ صادمًا حول متعب الحربي، الظهير الأيسر الجديد، والذي تعرض للإصابة، أثناء مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، في الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيا ت الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 (طالع التفاصيل).

GOAL

انتهاء الأزمة رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يحسم ملعب مباراة الأهلي وبيرسبوليس!

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أزمة ملعب استضافة مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة (طالع التفاصيل).

لا تجعلوا الأهلي "كبش فداء" .. سيناريو قمة الهلال ينهي أزمة الرابطة دون نقل مباراة الاتحاد

الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وكافة الحلول صعبة، في صراع بين ناديي الأهلي والاتحاد على الأحق بخوض مباراته المُقبلة، على ملعب الجوهرة المشعة، الأول سيلعب مواجهة آسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني، والثاني سيواجه الوحدة في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

بيان رسمي يورط الرابطة .. الأهلي يعاند الاتحاد ويتمسك بإقامة مباراة بيرسبوليس في الجوهرة المشعة!

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات أزمة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقب بـ"الجوهرة المشعة"، في إطار استعداد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في 16 سبتمبر الجاري (طالع التفاصيل).

إهانة لجمهور الهلال ووصف النصراويين بـ"الأغبياء" واستهزاء بالاتحاد .. عندما ينسى المعلق دوره ويخرج عن النص!

أن تكون معلقًا لا يعني فقط أن تملك نبرة صوت مقبولة أو حصيلة معلومات كافية أو حتى قدرة على وصف أحداث المباريات بطريقة مشوقة للمستمع.

كل هذا ربما لا يعني أي شيء إن فقدت "اللباقة" و"سرعة البديهة"، والأهم "الحيادية" في الحديث (طالع التفاصيل).

أندية دوري روشن بدون الدعم .. الوليد بن طلال ينقذ الهلال وأعضاء الجهاز الطبي يشاركون في المباريات!

موسم ميركاتو هادئ؟ كان يمكننا قول ذلك قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث كانت حركة الانتقالات الأبرز تتمحور حول ثلاثة أندية، وهي (الاتحاد، القادسية، ونيوم في الدرجة الأولى) (طالع التفاصيل).

نجم البريميرليج.. الدوري السعودي يهدد صفقة مجانية لبرشلونة!

يستهدف برشلونة التعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط المميزين في صفقة مجانية بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة (طالع التفاصيل).