أخبار الاتحاد اليوم | رمضان كريم، ورسالة تحذيرية لنونو سانتو بشأن كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 إبريل 2023.

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حمدان الشمراني ضمن قائمة الاتحاد لمواجهة ضمك

أفادت الإعلامي علاء سعيد أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد ضم المدافع حمدان الشمراني لقائمة الفريق خلال مواجهة ضمك مساء اليوم في دوري روشن السعودي.

اللاعب كان خارج الحسابات مؤخرًا بسبب مشاكل في مفاوضات تجديد عقده، لكن صحيفة عكاظ أوضحت مؤخرًا أنه تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على تجديد العقد لموسمين، وهو ما يبدو أنه فتح الباب لعودته للعب.

جمهور الاتحاد يُجهز لتيفو "رمضان كريم"

يستعد جمهور الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم لإبهار الجميع من جديد، إذ ينوي عشاق العميد رفع تيفو "رمضان كريم" خلال مواجهة الاتحاد وضمك في جدة.

الاتحاد يستضيف ضمك مساء اليوم ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وقد تم حتى أمس بيع ما يقرب من 30 ألف تذكرة.

"بنزيما؟ إلا حمدالله يا سانتو"

حذر الناقد الرياضي جمال عارف نادي الاتحاد من التفريط بالهداف عبد الرزاق حمدالله حتى لو كان ذلك لحساب التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

الكثير من الأخبار تتحدث مؤخرًا عن توصل الاتحاد لاتفاق مع المهاجم الفرنسي على الانضمام له الصيف القادم، وأشار البعض أن ذلك سيعني انتهاء تجربة حمدالله مع الفريق.

عارف حذر من تلك الخطوة بقوله خلال حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" "أهلًا ببنزيما حال كان سيلعب بجانب حمدالله، لكن إلا الهداف المغربي يا نونو سانتو".

تابع "أنا واثق من أن سانتو يُحب حمدالله كثيرًا ويدرك قيمته الكبيرة، والدليل أنه أشركه بعد قدومه من المغرب بأقل من 24 ساعة. بعض الناس تُقلل من أداء حمدالله لكن أقول لهؤلاء لاحظوا تحركات اللاعب ومساهمته التكتيكية في منظومة سانتو الهجومية، هذا بجانب فكره الممتاز وتحركاته وطريقة إحرازه للأهداف. مهاجم مثله وزنه من ذهب".

شاهد مهارات نور في دوري المشاهير بجدة

نشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو يُظهر جزءًا من إحدى مباريات دوري المشاهير المقام في جدة حاليًا بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ويظهر خلال الفيديو محمد نور أسطورة الاتحاد وهو يستعرض مهاراته الكبيرة، وحظي الفيديو بتفاعل كبير من الاتحاديين.

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