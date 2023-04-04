أمام ضمك .. مارسيلو جروهي وأحمد حجازي يُهددان رقم الهلال التاريخي في دوري المحترفين

الاتحاد يُواجه ضمك مساء اليوم في جدة

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يخوض الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء مواجهة صعبة وحاسمة أمام ضمك ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ويمتلك خلالها فرصة تحطيم رقم الهلال التاريخي في دوري المحترفين السعودي.

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العميد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق نقطة واحدة عن النصر، ويمتلك الفريق الدفاع الأقوى في البطولة، حيث لم يلج مرماه سوى 7 أهداف خلال الـ21 مباراة الماضية، وذلك بفضل تألق منظومته الدفاعية بقيادة حارس مرماه مارسيلو جروهي وقلب دفاعه أحمد حجازي.

الثنائي جروهي وحجازي لديهما فرصة عظيمة اليوم لقيادة الاتحاد لتحطيم رقم الهلال التاريخي بامتلاك أقوى دفاع في موسم واحد من دوري المحترفين السعودي، حيث لم يدخل مرماه خلال موسم 2008-2009 سوى 9 أهداف وكان عدد المباريات آنذاك 22.

الاتحاد حال لم يستقبل هدفين أو أكثر مساء اليوم أمام ضمك سيُصبح صاحب الدفاع الأقوى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم واحد وتحديدًا خلال 22 مباراة.

يُشار إلى أن الاتحاد يمتلك 50 نقطة في الصدارة، ويُطارده النصر بنقاطه الـ49، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ44 نقطة والهلال رابعًا بـ42 مع بقاء مباراة مؤجلة سيخوضها مساء الثلاثاء القادم أمام الفيحاء ومن ثم سيلعب مباراة الجولة الـ22 أمام الشباب يوم الجمعة القادم.

Shahid