أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل حفل اعتزال محمد نور، وجديد صفقة فابينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 يوليو 2023 ..

الاتحاد وليفربول يضعان اللمسات النهائية على صفقة فابينيو

أوضح فابريتسيو رومانو أن ليفربول والاتحاد يُناقشان حاليًا التفاصيل النهائية قبل إتمام صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من الفريق الإنجليزي لنظيره السعودي.

رومانو أفاد أن لاعب الوسط وافق على العرض السعودي بعد محادثة هاتفية جمعته بالمدرب نونو سانتو لكن ليفربول والاتحاد مازال في مفاوضات لإتمام الصفقة.

الريال أو السيتي في حفل اعتزال محمد نور

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن ريال مدريد ومانشستر سيتي أبرز الأندية المرشحة للمشاركة في حفل اعتزال محمد نور، مشيرة إلى أن الحفل سيُقام بين ديسمبر ويناير القادمين.

نور كان قد أعلن اليوم توقيعه عقد تنظيم حفل اعتزاله لكن دون الكشف عن أي تفاصيل.

زف أخيرًا محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي المعتزل الخبر السار المنتظر لجمهوره الكبير، وهو الإعلان عن حفل اعتزاله.

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت عن تطورات في مستقبل النجم المصري طارق حامد، مع نادي الاتحاد السعودي.

طالب عدد كبير من جمهور نادي الاتحاد السعودي تعاقد ناديهم مع اللاعب فيديريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.