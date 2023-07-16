أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل حفل اعتزال محمد نور، وجديد صفقة فابينيو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 يوليو 2023 ..
الاتحاد وليفربول يضعان اللمسات النهائية على صفقة فابينيو
أوضح فابريتسيو رومانو أن ليفربول والاتحاد يُناقشان حاليًا التفاصيل النهائية قبل إتمام صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من الفريق الإنجليزي لنظيره السعودي.
رومانو أفاد أن لاعب الوسط وافق على العرض السعودي بعد محادثة هاتفية جمعته بالمدرب نونو سانتو لكن ليفربول والاتحاد مازال في مفاوضات لإتمام الصفقة.
الريال أو السيتي في حفل اعتزال محمد نور
أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن ريال مدريد ومانشستر سيتي أبرز الأندية المرشحة للمشاركة في حفل اعتزال محمد نور، مشيرة إلى أن الحفل سيُقام بين ديسمبر ويناير القادمين.
نور كان قد أعلن اليوم توقيعه عقد تنظيم حفل اعتزاله لكن دون الكشف عن أي تفاصيل.
أخيرًا .. محمد نور يزف الخبر السار المنتظر لجمهوره
زف أخيرًا محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي المعتزل الخبر السار المنتظر لجمهوره الكبير، وهو الإعلان عن حفل اعتزاله.
تصرف من طارق حامد يؤكد رحيله عن الاتحاد .. والعميد يبحث له عن فريق!
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت عن تطورات في مستقبل النجم المصري طارق حامد، مع نادي الاتحاد السعودي.
"كييزا مطلب اتحادي" .. جمهور العميد يحدد صفقته الجديدة!
طالب عدد كبير من جمهور نادي الاتحاد السعودي تعاقد ناديهم مع اللاعب فيديريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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