"كييزا مطلب اتحادي" .. جمهور العميد يحدد صفقته الجديدة!

رشا حسين
Federico Chiesa JuventusGetty
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هل ينضم نجم يوفنتوس إلى الاتحاد؟

طالب عدد كبير من جمهور نادي الاتحاد السعودي تعاقد ناديهم مع اللاعب فيديريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ونجح فريق الاتحاد منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع العديد من النجوم العالمية مثل كريم بنزيما، وكانتي وجوتا وفابينيو، لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقام جمهور الاتحاد بإطلاق هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للمطالبة بضم العميد لنجم يوفنتوس بعنوان: #كييزا_مطلب_اتحادي.

وتفاعل الجمهور سريعًا مع هذا المطلب بأكثر من تعليق مثل ممثل المملكة يستحق الإيطالي كييزا، وآخر قال أن اللاعب عمره صغير وسيكون مستقبل للنادي، وأكد أكثر من شخص على حاجة الاتحاد لجناح قوي مثل كييزا.

وكانت إدارة يوفنتوس قد أبدت موافقتها على رحيل اللاعب هذا الصيف، ودخل فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد في مفاوضات لضم كييزا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 5018كريم بنزيما
  • 623خاليدو كوليبالي
  • 994روبرتو فيرمينو
  • 475نجولو كانتي
  • 1401مارسيلو بروزوفيتش
  • 1194صفقة أخرى
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