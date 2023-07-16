أخيرًا .. محمد نور يزف الخبر السار المنتظر لجمهوره

تامر أبو سيدو
Mohammed NoorAl Ittihad Twitter
الإتحاددوري روشن السعودي

نجم الاتحاد أتم الأمر رسميًا

زف أخيرًا محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي المعتزل الخبر السار المنتظر لجمهوره الكبير، وهو الإعلان عن حفل اعتزاله.

صاحب الـ45 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد قرار إيقافه عن اللعب لمدة 4 سنوات على خلفية تناوله للمنشطات، ومنذ ذلك اليوم وجمهور الاتحاد ينتظر حفل اعتزاله ليحتفي به ويشكره على ما فعله للعميد طوال تاريخه.

نور أعلن اليوم الأحد عبر تويتر توقيعه لعقد مع شركتي "Bonheur وAQ" لتنظيم حفل اعتزاله لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالموعد أو المكان أو الفريق المنافس.

النجم المتوج بدوري أبطال آسيا مرتين مع الاتحاد وعد الجمهور أن الحفل سيكون عالميًا ويُواكب التطور الكبير والواقع الجميل للرياضة السعودية على حد وصفه.

يُشار إلى أن نور لعب طوال مسيرته مع الاتحاد باستثناء موسم 2103-2014، حيث خاضه مع النصر وحقق به لقب الدوري السعودي ليُضاف لألقابه الـ7 مع العميد.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

12643 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 6524كريم بنزيما
  • 838خاليدو كوليبالي
  • 1313روبرتو فيرمينو
  • 596نجولو كانتي
  • 1761مارسيلو بروزوفيتش
  • 1611صفقة أخرى
12643 الأصوات

اختيارات المحررين