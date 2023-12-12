أخبار الاتحاد اليوم | تضحية حجازي التاريخية، وأسرار صفقة انتقال حمدالله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 ديسمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
الحائلي يكشف تضحية أحمد حجازي التاريخية وسبب سخرية جماهير الاتحاد منه
أنمار الحائلي يكشف أسرار مثيرة بعد عودته إلى الاتحاد في 2019.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
كواليس جديدة في صفقة تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله.
النجم البرازيلي حضر لمؤازرة الاتحاد في المونديال، فماذا قال عن الجماهير؟
أنمار الحائلي يكشف كواليس تتويج الاتحاد بلقب الدوري.
رومارينيو يتحدث قبل ظهور الاتحاد المونديالي.
المهاجم المغربي يغيب عن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.
الظروف تعاكس الاتحاد قبل مشاركته الثانية في تاريخ المونديال.