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أخبار الاتحاد اليوم | تصرف بنزيما الغريب، ومناوشات "الكلاسيكو" في شوارع جدة

تامر أبو سيدو
Karim Benzema Romarinho Ittihad 2023-2024Getty
Al Ittihadالدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 ديسمبر 2023

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