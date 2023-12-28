مهاجم الاتحاد يعيش فترة جيدة في الدوري السعودي

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة اللاعبين التي ستمثل البلاد في كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار الشهر القادم، وقد خلت من مهاجم ريال مدريد براهيم دياز.

دياز كان من المتوقع أن ينضم لقائمة أسود الأطلس في نوفمبر الماضي بعد ما أشيع حول اختياره تمثيل منتخب بلاده الأم بدلًا من إسبانيا، لكن الأمر لم يحدث، وقد استمر كذلك في قائمة البطولة القارية التي ستنطلق في الـ13 من يناير المقبل.

وضمت القائمة ياسين بونو حارس مرمى الهلال لكنها خلت من مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله، وذلك رغم تحسن مستواه في الفترة الأخيرة ونيله إشادات عظيمة من مختلف النقاد الرياضيين والإعلاميين والجماهير بعد أدائه أمام النصر خلال المباراة الأخيرة.

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الركراكي كان قد استبعد حمدالله من قائمة المنتخب لتجمع نوفمبر الماضي، وهو ما يُرجح نهاية مسيرة اللاعب مع منتخب بلاده في ظل وجود المدرب على رأس الإدارة الفنية له.

القائمة ضمت نجوم المغرب أصحاب إنجاز المركز الرابع في كأس العالم 2022 وعلى رأسهم يوسف النصيري وحكيم زياش وعزالدين أوناحي وسفيان أمرابط وأشرف حكيمي بجانب أفضل حارس مرمى في إفريقيا.