"كريستيانو رونالدو خدعنا ويلعب ظهيرًا" .. حملة نصراوية ساخرة بعد تصريحات غريبة من إعلامي اتحادي

تصريحات عن كريستيانو رونالدو تثير السخرية في الشارع السعودي

SHAHID

أثار الإعلامي والناقد الرياضي الاتحادي جمال عارف، الجدل في الشارع السعودي؛ بعد حديثه عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، يقدّم عامًا تاريخيًا في 2023، مع نادي النصر؛ حيث يتصدر قائمة هدافي العالم حاليًا، برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الثنائي الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

عارف أعلن في تصريحات مع فضائية "السعودية الرياضية"، بحث الإدارة النصراوية، عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ لعدم الاقتناع بالأسطورة البرتغالية، في هذا المركز.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف الإعلامي الرياضي: "كريستيانو ليس مهاجمًا.. هو لاعب حر في المقدمة"، مشددًا على أن النصر عليه الندم كثيرًا؛ بسبب الاستغناء عن قلب الهجوم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يلعب حاليًا مع نادي الاتحاد.

هذه التصريحات أشعلت موجة من السخرية النصراوية ضد جمال عارف؛ حيث رد الإعلامي عبد الله الفرج، قائلًا: "رونالدو يلعب ظهير أيسر"، بينما كتب الإعلامي مبارك الشهري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ظهير يسار ومع ذلك يسجل 19 هدفًا ويصنع 9.. وش ترك للمهاجمين".

ومن ناحيته.. سخر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي عبر حسابه بـ"إكس"، من تصريحات عارف؛ بالقول: "تخيلوا.. 12 شهرًا ورونالدو يخدع الجميع، بأنه يلعب رأس حربة؛ ثم جاء (شرلوك هولمز) ليكشف لنا حقيقته".

SHAHID