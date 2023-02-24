أخبار الاتحاد اليوم | تحطيم رقم الأهلي التاريخي، وأسباب التعادل مع الرائد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 فبراير 2023.

الأكثر شباكًا نظيفة .. الاتحاد يتجاوز الأهلي

بتعادله مساء أمس مع الرائد 0-0، رفع الاتحاد عدد مبارياته التي لم يستقبل بها أي أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي إلى 104 مباراة ليتقدم في قائمة الأكثر شباكًا نظيفة للمركز الرابع على حساب جاره الأهلي.

الأهلي يمتلك 103 مباراة في دوري المحترفين بشباك نظيفة وقد تخطاه الاتحاد الآن، فيما مازال الهلال في الصدارة وخلفه النصر ثم الشباب.

سانتو يلوم اللمسة الأخيرة في التعادل مع الرائد

برر نونو سانتو المدير الفني للاتحاد خسارة نقطتين أمام الرائد في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي يوم أمس بغياب الدقة عن اللمسة الأخيرة.

المدرب البرتغالي قال عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي "سيطرنا على المباراة تمامًا وقدم اللاعبون أداءً مميزًا لكننا افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة، عدم الفعالية كان السبب في خروج اللقاء بالتعادل السلبي".

وأشاد سانتو بجميع اللاعبين وتمنى في النهاية استعادة المصابين في المباراة القادمة.

العميد يُحافظ على رقمه الجماهيري المميز هذا الموسم

وصل عدد الحضور الجماهيري في ملعب الجوهرة المشعة مساء أمس خلال مباراة الاتحاد والرائد إلى 33173 مشجعًا، ليُحافظ العميد على رقمه الجماهيري المميز هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

هذا الرقم خاص بعدد الحضور الجماهيري في مباريات الاتحاد على ملعبه، إذ لعب الفريق 9 مباريات في ملعب الجوهرة تجاوز عدد الجماهير في كل منها حاجز الـ25 ألف مشجع باستثناء مباراة واحدة.

الاتحاد ظُلم من حكم مباراته أمام الرائد

أكد المحلل التحكيمي سمير عثمان تضرر الاتحاد من حكم مباراته أمام الرائد مساء أمس في الدوري السعودي.

المحلل التحكيمي: الاتحاد حُرم من ركلتي جزاء أمام الرائد إحداهما سهلة جدًا



أسباب تعادل الاتحاد وخسارته لنقطتين



لماذا خسر الاتحاد نقطتين أمام الرائد؟ هنا تحليل يُوضح الأسباب.





حمدالله وحجازي وسانتو وخلل الموسم الماضي .. لهذا فقد الاتحاد نقطتين!