المحلل التحكيمي: الاتحاد حُرم من ركلتي جزاء أمام الرائد إحداهما سهلة جدًا

الاتحاد خسر نقطتين بالتعادل السلبي

خسر الاتحاد نقطتين في صراعه على لقب دوري روشن السعودي بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الرائد ضمن الجولة الـ18 مساء اليوم.

ووجه جمهور وإعلام العميد اتهامات لاذعة لحكم اللقاء، السويسري ساندرو شارر، بالتسبب في ضياع تلك النقطتين لعدم احتسابه ركلة جزاء واحدة على الأقل لصالح فريقهم.

الحكم المصري المعتزل سمير محمود عثمان والذي يعمل محللًا تحكيميًا لبرنامج "أكشن مع وليد" أكد صحة حديث الجمهور والإعلام الاتحادي، مشيرًا إلى أن الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء للاتحاد إحداهما كانت سهلة للغاية.

إذ قال "الاتحاد استحق أولًا ركلة جزاء عند الدقيقة الـ20 بعد إعاقة هيلدر كوستا بواسطة مدافع الرائد عوض خميس ومن ثم لمس الأخير للكرة بيده داخل منطقة جزائه، الحكم كان يجب أن يحتسب ركلة جزاء لوجود الإعاقة ولمسة اليد، القرار كان سهلًا جدًا وكان يجب مراجعة اللقطة بالفيديو".

عثمان أوضح أن ركلة الجزاء الثانية المستحقة للاتحاد كانت لصالح رومارينيو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد تعرضه لإعاقة بواسطة عوض خميس، كما أكد أن إلغاء هدف هارون كمارا كان قرارًا صحيحًا.