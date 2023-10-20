أخبار الاتحاد اليوم | تحديد بديل كادش .. والمنافسة على مورينيو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الـ20 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ20 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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3 غيابات مؤثرة عن الاتحاد أمام التعاون

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من غيابات "مؤثرة"، قبل مواجهة التعاون، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"لا يزال عمري 32!" .. إيدين هازارد يكشف أسباب تفضيله الاعتزال على الانتقال للسعودية

كشف النجم البلجيكي المعتزل حديثًا إيدين هازارد أسباب اتخاذه لقرار الاعتزال، رغم امتلاكه عدة عروض، أبرزها من السعودية، كان آخرها في الصيف الماضي. "اقرأ التفاصيل"

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الأحلام قد تتبخر .. مفاجأة صادمة في ملف توثيق بطولات الأندية السعودية

يبدو أن أحلام الجميع ستتبخر في ملف توثيق بطولات الأندية وتاريخ الكرة السعودية بشكل عام، بعدما كشف أعضاء فريق عمل لجنة التوثيق عن مفاجأة صادمة. "اقرأ التفاصيل"

صراع مشتعل .. ناديان سعوديان ينافسان ريال مدريد على خدمات مورينيو!

مع اقتراب موعد نهاية عقده مع روما في يونيو 2024 تزداد التكهنات حول مصير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع النادي الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يدفع بهوساوي بدلًا من كادش المصاب

قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، باستبعاد المدافع حسن كادش من قائمة الفريق التي ستواجه التعاون، وذلك لعدم المجازفة به بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا في العضلة الضامة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن سانتو قرر الاعتماد على عمر هوساوي بدلًا من كادش في مباراة التعاون، ليلعب بجوار الإيطالي لويس فيليبي.

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