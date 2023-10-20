صراع مشتعل .. ناديان سعوديان ينافسان ريال مدريد على خدمات مورينيو!

أنباء قوية حول رحيله عن روما

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مع اقتراب موعد نهاية عقده مع روما في يونيو 2024 تزداد التكهنات حول مصير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع النادي الإيطالي.

المدرب المخضرم يعيش فترة صعبة حاليًا مع الذئاب بسبب تخبط النتائج، مما فتح الباب أمام رحيله في أقرب فرصة ممكنة، لتظهر التكهنات حول الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

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صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إن مورينيو يريد النجاح مع روما خلال العام الحالي بتحقيق أي إنجاز مع الفريق مثل الفوز بالبطولة أو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيفكر في الفرص المتاحة أمامه.

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وأشارت إلى أن مورينيو تلقى بعض الاتصالات من الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيليساو، كما رفضت استبعاد وجود محادثات مع نيوكاسل يونايتد لقيادة المشروع الحالي للنادي الإنجليزي.

وتطرقت كذلك إلى احتمالية انتقاله إلى المملكة العربية السعودية لتدريب أحد الأندية هناك، وهي الإمكانية التي اعترف بها مورينيو بشكل صريح، حيث أكد على شعوره بأنه سيعمل بالسعودية كمدرب في المستقبل القريب.

وأكدت الصحيفة أن ثنائي جدة، الأهلي والاتحاد، هما الأكثر إصرارًا على التعاقد مع مورينيو، وسط أنباء حول التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو في الموسم الواحد وهو الأعلى لأي مدرب في التاريخ.

وتعتبر فكرة العودة إلى ريال مدريد كذلك من أهم الاحتمالات الواردة في الوقت الحالي، نظرًا للأنباء المتزايدة في الصحف الإسبانية حول ترشيح مورينيو للعودة مرة أخرى إلى مقعده السابق في سانتياجو برنابيو بعد الوداع المحتمل لكارلو أنشيلوتي في نهاية الموسم.

وما يجعل البرتغالي هو المرشح الأوفر حظًا من تشابي ألونسو وغيره، هي خبرته وقوة الشخصية والكاريزما التي يتمتع بها في غرفة الملابس، وهي الأمور التي يٌفضلها فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي يميل إلى الخبرة ولا يحب المجازفة بعناصر شابة أقل خبرة.

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يذكر أن مورينيو نجح في الحصول على لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما، وخسر نهائي الدوري الأوروبي من إشبيلية الموسم الماضي، ونجح في وضع الفريق على الطريق الصحيح قبل تدهوره بشكل واضح هذا الموسم.

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