أخبار الاتحاد اليوم | بشرى عبدالرحمن العبود وحقيقة إهانة عبدالرزاق حمدالله لقميص العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت الموافق الـ28 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الـ28 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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غياب نجم الاتحاد عن مواجهة الفيحاء

أوضح الصحفي الرياضي عبد العزيز الزهراني أن الاتحاد سيخسر جهود لاعبه زكريا هوساوي خلال مواجهته المقبلة أمام الفيحاء، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي من المقرر إقامتها في 31 من أكتوبر الجاري.

وأشار الزهراني إلى أن هوساوي يحتاج لعشرة أيام مقبلة كي ينهي برنامجه التأهيلي والعلاجي، بعدما أصيب مؤخرًا، قبل العودة من جديد للمشاركة في المباريات.

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لم يعد أمام نونو سانتو أي حجة .. جديد أزمة عبد الرحمن العبود

يبدو أنه أصبح لا مفر أمام البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، من إعادة الجناح المحلي عبد الرحمن العبود للتدريبات الجماعية، بعد فترة من الخلافات بينهما. (طالع التفاصيل)

بعدما خسره الاتحاد في الصيف .. نجم هولندا يتلقى عرضًا سعوديًا جديدًا و"أبوابه مفتوحة"

لا ضرر من المحاولة من جديد مع بعض الأسماء التي استعصت على الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاصةً وأن دوري روشن أصبح جذابًا بصورة أكبر مع استقدام أكثر من نجم عالمي. (طالع التفاصيل)

فيديو يكشف الحقيقة كاملة .. هل أهان عبد الرزاق حمد الله قميص الاتحاد وألقاه أرضًا بعد استهجان الجمهور؟

وضع قطاع عريض من جمهور الاتحاد السعودي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تحت المقصلة، عقب مباراة الأمس أمام الحزم، بعد انتشار فيديو مثير للجدل حوله، يظهر وكأنه يلقي خلاله قميص النادي أرضًا. (طالع التفاصيل)

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