لم يعد أمام نونو سانتو أي حجة .. جديد أزمة عبد الرحمن العبود

هل يعود الجناح السعودي لحل أزمة الاتحاد على الأطراف؟

SHAHID

يبدو أنه أصبح لا مفر أمام البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، من إعادة الجناح المحلي عبد الرحمن العبود للتدريبات الجماعية، بعد فترة من الخلافات بينهما.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخلافات بين الثنائي نشبت في الموسم الماضي، بداعي عدم انضباطية اللاعب، وزادت اشتعالًا من نهاية الموسم الماضي، إذ طالب المدرب رحيله، لكن لم يفلح النادي في التخلص منه، ليقرر البرتغالي تحويله للتدريبات الانفرادية واستبعاده منذ بداية الموسم الجاري من التدريبات الجماعية، وهو الوضع القائم حتى وقتنا هذا.

لكن الجديد في هذا الملف، أوضحته صحيفة "الرياضية" السعودية التي أكدت أن اللاعب أنهى بالفعل برنامجه العلاجي والتأهيلي أمس الجمعة، بعدما تعرض لإصابة بخشونة الركبة طوال الأسبوعين الماضيين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وخضع العبود لجلسات علاجية وتأهيلية في عيادة النادي خلال الأسبوعين، حتى اكتمل شفائه، لتشير "الرياضية" إلى أنه أصبح في انتظار قرار سانتو بشأن انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق.

حاليًا لم تعد الإصابة عائقًا أمام مشاركة العبود، بجانب معاناة الاتحاد في مركزه بالفعل وحاجته الماسة إليه حاليًا، خاصةً مع تراجع نتائج الفريق وزيادة الانتقادات الموجهة لنونو سانتو.

يشار إلى أن العميد لم يذق طعم الانتصارات في آخر أربع مباريات له في دوري روشن السعودي، إذ تعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في واحدة.

ويحتل النمور حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن الهلال؛ محتل الصدارة.

SHAHID