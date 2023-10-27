فيديو يكشف الحقيقة كاملة .. هل أهان عبد الرزاق حمد الله قميص الاتحاد وألقاه أرضًا بعد استهجان الجمهور؟

جدل تعادل الاتحاد أمام الحزم مستمر، والغضب تجاه عبدالرزاق حمدالله كبير، فما هي الحقيقة؟

SHAHID

وضع قطاع عريض من جمهور الاتحاد السعودي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تحت المقصلة، عقب مباراة الأمس أمام الحزم، بعد انتشار فيديو مثير للجدل حوله، يظهر وكأنه يلقي خلاله قميص النادي أرضًا.

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أمس الخميس، خرج العميد بنقطة التعادل أمام الحزم، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ليواصل النمور نزيف النقاط في الجولات الأخيرة.

خلال الساعات الماضية، هاجمت الجماهير غالبية اللاعبين ومدربهم البرتغالي نونو سانتو، لكن تركز الهجوم بشكل أكبر تجاه المهاجم المغربي، خاصةً وأنها بدأت بإطلاق صافرات الاستهجان تجاهه أثناء خروجه من الملعب عقب المباراة.

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لكن لم يكن مستواه الفني فقط سبب غضب الجماهير، إنما انتشار فيديو "مجتزأ" لحمد الله عقب المباراة، يظهر وكأنه يلقي قميص القريق أرضًا أثناء خروجه من الملعب إلا أن الحقيقة مخالف لذلك تمامًا..

الصحفي الاتحادي منار شاهين نشر فيديو كاملًا للواقعة، يظهر خلاله المهاجم المغربي وهو يلقي قميصه لأحد الأطفال حاملين الكرات، والذي أمسك به بالفعل، ولم يسقط أرضًا.

يشار إلى حمد الله شارك الموسم الجاري في تسع مباريات من دوري روشن، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا آخر.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال برصيد 26 نقطة، لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

SHAHID