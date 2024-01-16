أخبار الاتحاد اليوم | باريس يقترب من خطف صفقة العميد .. ومصير قضية عبد الرزاق حمد الله والنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | الصفقة وشيكة .. باريس يُنهي أحلام الاتحاد ويقترب من ضم نجم المغرب!

بعد تألقه بشكل لافت للأنظار مع وست هام خلال هذا الموسم، قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه أنظاره نحو النجم المغربي نايف أكرد (طالع التفاصيل).

"قتيل وتحذير من الأسوأ!" .. الخطر يزداد حول كريم بنزيما وعودته إلى الاتحاد ليست قريبة

أثار المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الجدل خلال الأيام الماضية؛ بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الذي يستعد للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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وساطة "سويسرية" تنهي نزاع النصر والاتحاد بشأن حمد الله

أكد المستشار القانوني السعودي أحمد الشيخي، انتهاء النزاع بين النصر والاتحاد بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله (طالع التفاصيل).

صندوق الاستثمارات يحسم قراره .. حقيقة انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي

حسم صندوق الاستثمارات السعودي، قراره بشأن "رحيل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

لا مكان له هنا!..مانشستر يونايتد يغلق بابه في وجه بنزيما

يبدو أن مانشستر يونايتد قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري (طالع التفاصيل).

تطورات جديدة في مستقبل إيجور كورونادو مع الاتحاد .. اقترب من هذا الفريق!

لا يزال مستقبل صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو، يثير الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

الصرامة هي الحل .. جاياردو يستبعد نجمًا ثانيًا في الاتحاد من معسكر دبي بعد كريم بنزيما

يبدو أن مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد يرفع شعار "الصرامة هي الحل" خلال الفترة الحالية، حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية استبعاده لنجم ثانٍ من معسكر الفريق المقام في دبي بعد الفرنسي كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

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