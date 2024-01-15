صندوق الاستثمارات يحسم قراره .. حقيقة انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي

قرار حاسم في مستقبل كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

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حسم صندوق الاستثمارات السعودي، قراره بشأن "رحيل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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بنزيما أثار الجدل في نادي الاتحاد، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ وسط تأكيدات إعلامية، على معاقبته من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، رفض صندوق الاستثمارات ووزارة الرياضة السعودية، رحيل المهاجم الفرنسي عن قلعة العميد، بشكل رسمي.

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بن جاكوبس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن رفض السعوديين، عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع بنزيما، بالإضافة إلى عدم وجود أي فرصة أيضًا أمام العملاق اللندني تشيلسي، لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن السعودية تنظر إلى بنزيما البالغ من العمر 36 سنة؛ على أنه جزءًا مهمًا من المشروع الرياضي الكبير في البلاد.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ مسجلًا 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية - حتى الآن -.

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