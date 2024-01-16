"قتيل وتحذير من الأسوأ!" .. الخطر يزداد حول كريم بنزيما وعودته إلى الاتحاد ليست قريبة

الوضع يزداد سوءًا حول كريم بنزيما

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أثار المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الجدل خلال الأيام الماضية؛ بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الذي يستعد للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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في البداية، قيل إن بنزيما "يتهرب" من تدريبات الاتحاد، بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق الأول، قبل أن تظهر تأكيدات بعدم قدرة اللاعب، على العودة إلى المملكة العربية السعودية، أو الانضمام إلى معسكر العميد في دبي الإماراتية؛ بسبب إعصار بلال، الذي ضرب جزيرة موريشيوس، الذي كان يقضي المهاجم الفرنسي، إجازته بها.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "آس"، عن أن الوضع يزداد سوءًا في الجزيرة التي يتواجد فيها بنزيما؛ حيث أصبح اللاعب محاصرًا داخل منزله، بسبب اشتداد حدة الإعصار.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة أشارت اليوم الثلاثاء، إلى أن الإعصار تسبب في إسقاط "قتيل"، موضحة أن الوضع سيظل خطيرًا على السكان وزوار الجزيرة، حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

وأعلنت الصحيفة، عدم قدرة كريم بنزيما، على السفر من جزيرة مورشيوس، قبل أسبوع من الآن - على الأقل -، حتى بعد هدوء الإعصار المتوقع في التاسع عشر من يناير؛ لأنه سيكون هُناك رياح شديدة للغاية.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ قادمة.

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