أخبار الاتحاد اليوم | إحراج اتحاد الكرة .. وعبد الرزاق حمد الله يشفي غليله من الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 19 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 19 إبريل 2024

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حضر كي يشفي غليله! ناشئو الاتحاد يثأرون لعبد الرزاق حمدالله من الهلال

ثأر ناشئو الاتحاد لزملائهم نجوم الفريق الأول في النادي بانتصارهم على الهلال 3-1 ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي للناشئين تحت 17 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

بعد ليلة البيانات الساخنة .. حقيقة "معاقبة" النصر والاتحاد والأهلي بسبب الهلال

ليلة ساخنة عاشتها الساحة الرياضية السعودية، مساء الأربعاء الماضي؛ بسبب البيانات التي أصدرتها أندية النصر والاتحاد والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

من عبدالرزاق حمدالله وكريستيانو رونالدو إلى وليد الفراج .. "الصياح" في السعودية على خطى محمد صلاح!

طبيعي أن تخرج التصريحات من هنا وهناك قبل المباريات وإلا لأُلغيت المؤتمرات الصحفية؛ هناك من يختار التصريحات التي تحترم الخصم، وآخر يفضل منح خصمه الأفضلية للعب على معنوياته، وثالث يشق طريق التقليل والوعيد والتصريحات الرنانة.. "اقرأ التفاصيل"

"بطريقة راقية تضع اتحاد الكرة في حرج كبير" .. الاتحاد يطلب تأجيل كلاسيكو الهلال رسميًا

تقدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المحلي؛ لـ"تأجيل" الكلاسيكو الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

"صرخة ضد الظلم" .. الاتحاد يكشف أسرارًا لأول مرة وراء موقفه المُعادي للهلال

كشف نادي الاتحاد السعودي، كواليس بياناته المثيرة للجدل، على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتجاجًا على تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

صفقة مجانية .. نجم إشبيلية على رادار دوري روشن السعودي

تستهدف الأندية السعودية أحد نجوم نادي إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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