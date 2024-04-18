"بطريقة راقية تضع اتحاد الكرة في حرج كبير" .. الاتحاد يطلب تأجيل كلاسيكو الهلال رسميًا

طلب رسمي من نادي الاتحاد..

تقدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المحلي؛ لـ"تأجيل" الكلاسيكو الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يواجه نادي الهلال، يوم 30 أبريل 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

وكشف العميد في بيان رسمي، عن أنه طلب من اتحاد الكرة، "تأجيل" كلاسيكو الهلال؛ لحين استعادة جميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين يلعبون مع منتخب السعودية تحت 23 سنة حاليًا، في بطولة كأس أمم آسيا.

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وشدد الاتحاد، على أن الفريق تعرض لضررٍ كبير للغاية، بسبب استدعاء الخماسي "زكريا هوساوي وعوض الناشري وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي ومروان الصحفي"، إلى منتخب السعودية تحت 23 سنة، خارج الروزنامة الرسمية.

وأكد النادي على ضرورة تأجيل الكلاسيكو، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص؛ خاصة أن المباراة تأتي ضمن دور نصف نهائي، وفي أغلى المسابقات "كأس خادم الحرمين الشريفين".

وبطريقة راقية تضع اتحاد الكرة في حرجٍ شديد.. كتب العميد في نهاية بيانه: "نحن على قناعة بأن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستلبي طلبنا قياسًا وأسوة بما قامت به إدارة المسابقات بالرابطة، بتجاوبها مع طلب شقيقنا نادي الهلال، بتأجيل مواجهته أمام الأهلي دوريًا، وإيجاد موعد بديل لها في الروزنامة".

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، أجلت مباراة الهلال والأهلي، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، من يوم الغد الجمعة إلى 6 مايو؛ من أجل منح الفريق الأزرق "راحة"، قبل مواجهته المصيرية أمام العين الإماراتي، مساء الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي أبطال آسيا.