صفقة مجانية .. نجم إشبيلية على رادار دوري روشن السعودي

هل ينتقل نجم إشبيلية إلى دوري روشن؟

SHAHID

تستهدف الأندية السعودية أحد نجوم نادي إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة "ريفيلو" الإسبانية عن أن لاعب الوسط أوليفر توريس نجم إشبيلية، أصبح على رادار أندية سعودية وتركية، من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن توريس يعد من اللاعبين الأساسيين بفريق إشبيلية، إلا أن الوضع المادي للنادي الإسباني جعله لا يستطيع تقديم له عرضًا لتمديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل.

وينتظر أوليفر حسم مستقبله خلال الوقت الحالي، حيث لم يتلق عروضًا إلا من أندية سعودية وتركية، بعدما سافر وكلائه إلى تركيا من أجل عرض خدماته على بعض الأندية، بينما سيقومون بنفس الأمر في السعودية قريبًا، وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة.

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ولعب توريس صاحب الـ29 عامًا مع إشبيلية الموسم الحالي 34 مباراة بجميع البطولات، بواقع 2018 دقيقة، صنع فيها هدفين، حيث يلعب في مركز لاعب الوسط المحور.

SHAHID