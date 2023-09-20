أخبار الاتحاد اليوم | أزمة جديدة لبنزيما .. وخلاف يتسبب فيه صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

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الاتحاد يستعيد نجمه المصاب .. وصدمة جديدة عن بنزيما وحمد الله

يسابق الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السعودي "الزمن"؛ لتجهيز اللاعبين المصابين، في ظل المنافسة الشرسة في دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

ليست الإصابة فقط .. الاتحاد يكشف عن أزمة جديدة تضرب كريم بنزيما!

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن "معاناة" جديدة للنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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أبواب الاتحاد مفتوحة؟ إشارة جديدة على تراجع شعبية صلاح في ليفربول

كان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول هو الاسم والرقم الأكثر مبيعًا على ظهر قمصان مشجعي الريدز خلال العامين الماضيين. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يستعد للإعلان عن رئيسه التنفيذي الجديد .. وهذا التعاقد أول قراراته!

اقترب الاتحاد السعودي، من الإعلان عن رئيسه التنفيذي الجديد؛ بالتزامن مع انتقال ملكية أغلبية أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الجدل لا يتوقف .. عرض الاتحاد لضم محمد صلاح يثير الخلاف بين أساطير إنجلترا!

يبدو أن العرض المذهل الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2023 للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لن يتوقف عن إثارة الجدل في أوساط نجوم كرة القدم الإنجليزية. "اقرأ التفاصيل"

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