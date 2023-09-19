الاتحاد يستعيد نجمه المصاب .. وصدمة جديدة عن بنزيما وحمد الله

آخر مستجدات ملف المصابين في نادي الاتحاد

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يسابق الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السعودي "الزمن"؛ لتجهيز اللاعبين المصابين، في ظل المنافسة الشرسة في دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

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الاتحاد يواجه مساء يوم الخميس القادم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، شارك الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، في التدريبات الجماعية للعميد الاتحادي، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للقاء الفتح.

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وأشار سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الثنائي البرازيلي إيجور كورونادو والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، واصلا برنامجيهما التأهيلي، في صالة الحديد واللياقة.

وأعلن الإعلامي الرياضي، غياب الثنائي الهجومي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، عن تدريبات نادي الاتحاد؛ حيث يواصلا العلاج من الإصابة.

جدير بالذكر أن بنزيما، تعرض للإصابة في التدريبات التي سبقت مواجهة الاتحاد مع أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، بينما عانى حمد الله من إصابة على مستوى الكتف، خلال الشوط من اللقاء.

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