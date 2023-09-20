الجدل لا يتوقف .. عرض الاتحاد لضم محمد صلاح يثير الخلاف بين أساطير إنجلترا!

رغم عدم انتقال صلاح من ليفربول إلا أن عرض الاتحاد يثير ضجة كبرى بين أساطير الكرة الإنجليزية..

SHAHID

يبدو أن العرض المذهل الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2023 للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لن يتوقف عن إثارة الجدل في أوساط نجوم كرة القدم الإنجليزية.

ويختلف جاري لينيكر وآلان شيرر حول ما يجب أن يفعله ليفربول في يناير 2024 بشأن صلاح، إذا عاد الاتحاد وقدم عرضًا مذهلًا جديدًا لمحاولة التعاقد مع قائد منتخب مصر.

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اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان موضع اهتمام جدي من الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية، حيث قدم "العميد" عرضًا شفهيًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات صلاح، لكن موقف ليفربول كان حازمًا ورفض كل المحاولات الاتحادية.

ومع ذلك، اقترح شيرر أن ليفربول يجب أن يستفيد من بيع صلاح في يناير عند مناقشة وضعية "الملك المصري" في الحلقة الأخيرة من بودكاست "The Rest Is Football".

وقال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي: "إذا علم ليفربول أنهم سيعودون في يناير بعرض مثير للسخرية، فسيكون لديهم الوقت للعثور على بديل ومرة أخرى يعتمد الأمر على وضع النادي".

وأضاف: "نحن نتحدث عن 150 مليون جنيه إسترليني، أعتقد أنهم سيعرضون 150 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى في يناير."

وسرعان ما رفض ميكا ريتشاردز هذا الرأي، فأجاب: "لا يجب أن يبيعوا، لا، لا لن يبيعوا".

وأكمل: "أعتقد أن أمامه عامين إضافيين في ليفربول وسيظل النادي قادرًا على طلب 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه، أود أن أقول أن النادي يجب أن يتمسك به بشدة".

تم دعم وجهة نظر ريتشاردز من قبل مهاجم برشلونة السابق لينيكر، حيث نظر إلى الأهمية التي يتمتع بها صلاح في ليفربول.

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وقال لينيكر: "لاعبون مثل صلاح لا يمكن استبدالهم، أنت تتحدث عنه وهو يضمن لك تسجيل 20 هدفًا على الأقل في الموسم، والكثير من التمريرات الحاسمة، إنه لاعب كرة قدم رائع، وصاحب أداء ثابت".

واختتم قائلًا: "حتى الموسم الماضي، عندما كان ليفربول يمر بلحظة سيئة وموسم ركود، كان يواصل القيام بنفس الأمر".

SHAHID