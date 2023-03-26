أخبار الاتحاد اليوم | أحمد حجازي ضمن الأفضل في إفريقيا .. وضمك يستعيد نجمه

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 مارس 2023.

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بطولة الصالات | سيدات النصر تجلدن النسور والاتحاد والأهلي تنتظرن دورهن

افتتحت بطولة الصالات السعودية للسيدات أمس السبت، مبارياتها بتسع مباريات، شهدت منافسة حامية منذ بدايتها. "اقرأ التفاصيل"

ربط حذاء وترديد نشيد الاتحاد .. لقطات لن ينساها أحد لأحمد حجازي

لن تجد أحد من جمهور نادي الاتحاد يرى أن أحمد حجازي لا يسحق التواجد بالفريق، بل أن الجميع يعشقه ويرى فيه القائد الذي يستحق ارتداء قميص العميد، لما يُظهره داخل الملعب وخارجه. "اقرأ التفاصيل"

محمد العنزي يجدد خلافه مع عبد الرزاق حمد الله: لست نادمًا على ما فعلته تجاهه!

البكاء على اللبن المسكوب لا فائدة منه، وهذه سياسة الإعلامي الرياضي النصراوي محمد العنزي في التعامل مع كل من يناقش معه ملف رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله من العالمي. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ضمك يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد

اقترب نادي ضمك من استعادة لاعبه منصور حمزي، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لموادجهة الاتحاد متصدر الترتيب.

ويواجه ضمك نظيره الاتحاد يوم 4 أبريل المقبل، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

حجازي بالتشكيل المثالي في تصفيات إفريقيا

تواجد أحمد حجازي مدافع وقائد نادي الاتحاد، في التشكيل المثالي للجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2024.

وقد حجازي مستوى مميز رفقة منتخب مصر، خلال مواجهة مالاوي، والتي انتصر فيها الفراعنة بهدفين دون رد.

Shahid