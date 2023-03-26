بطولة الصالات | سيدات النصر تجلدن النسور والاتحاد والأهلي تنتظرن دورهن

بطولة الصالات السعودية للسيدات اشتعلت بالنتائج التاريخية منذ اليوم الأول

shahid

افتتحت بطولة الصالات السعودية للسيدات أمس السبت، مبارياتها بتسع مباريات، شهدت منافسة حامية منذ بدايتها.

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البطولة يشارك بها الثلاثي الكبير النصر، الاتحاد والأهلي، بينما يغيب عنها الهلال والشباب.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا بالأمس، أمام النسور الذهبية بنتيجة 15-2، لتتصدر سيدات العالمي ترتيب المجموعة الأولى لمدينة الرياض، متفوقات بفارق الأهداف على الهمة؛ صاحب الوصافة، بينما تقبع سيدات سما والنسور الذهبية في المركزين الثالث والرابع دون أي نقاط.

وشهد اليوم الأول عدة نتائج تاريخية، منها الأمل أمام مجد الغربية 10-1، وانتصر شعلة الشرقية أمام فليح 10-4.

بينما يقبع الأهلي في المجموعة الأولى لمنطقة جدة، رفقة الأمل، فخر جدة، الليث الأبيض ومجد الغربية، ولم يخض مباراة الجولة الأولى بعد.

أما الاتحاد يأتي ضمن المجموعة الثانية لجدة، رفقة نجمة جدة، النورس، العنقاء وسهم، ويفتتح مشواره اليوم الأحد، بمواجهة العنقاء.

Shahid