محمد العنزي يجدد خلافه مع عبد الرزاق حمد الله: لست نادمًا على ما فعلته تجاهه!

محمد العنزي ليس مجرد إعلامي يدلو بدلوه في أزمة حمد الله والنصر، إنما صاحب وقائع تراشق شهيرة مع عبد الرحيم؛ شقيق المهاجم المغربي.

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البكاء على اللبن المسكوب لا فائدة منه، وهذه سياسة الإعلامي الرياضي النصراوي محمد العنزي في التعامل مع كل من يناقش معه ملف رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله من العالمي.

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المهاجم المغربي رحل عن العالمي في أواخر عام 2021، بعد كثرة مشاكله، لتضطر الإدارة لفسخ عقده من طرف واحد، وتقديم شكوى ضده أمام الاتحاد الدولي "فيفا".

وفي حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، وجه أحد الجمهور النصراوي سؤاله للعنزي عن المتسبب في رحيل حمد الله والكاميروني فينسنت أبو بكر عن العالمي، ليتفاجأ برد الإعلامي، مصرًا على موقفه المعادي للمغربي.

وقال العنزي: "ببساطة حمد الله حاليًا يلعب للاتحاد وفي مرحلة مختلفة، والكلام عنه لا يقدم ولا يؤخر، ومن وجهة نظري لو عاد بي الزمن، سأطالب مجددًا بخروجه من النصر، أنا أول من طالب بخروجه من النصر وهو بقميص الفريق، في نهاية الأمر هو مرحلة وطويت، وحاليًا هو لاعب في الاتحاد، والله يجنيهم بركته، لكن أن نتحدث حاليًا عن موضوع مضى، فهو ليس خيرًا على النصر".

العنزي ليس مجرد إعلامي يدلو بدلوه في أزمة حمد الله والنصر، بل أنه دخل في تراشق بالتصريحات مع عبد الرحيم؛ شقيق اللاعب، أكثر من مرة، في ظل اتهام الأول للمغربي بأنه سبب الفوضى في الفريق في موسم 2021-2022، وأن الإدارة تجامله على حساب بقية اللاعبين، حتى اتهمه عبد الرحيم بأنه "من سكب البنزين على النار" في الأزمة بين النادي ومهاجمه.

Shahid