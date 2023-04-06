أخبار الاتحاد اليوم | العميد يفقد أحد لاعبيه أمام الوحدة .. وهل يرحل نونو سانتو؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق السادس من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق السادس من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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نونو سانتو يزاحم جوزيه مورينيو على تدريب تشيلسي!

ما زالت تبحث إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، عن مدرب جديد لخلافة جراهام بوتر، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق الأزرق تحت قيادته، ليدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد قائمة المرشحين. "اقرأ التفاصيل"

مغازلة؟ مارسيلو جروهي يتحدث عن كريم بنزيما

تحدث البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، عن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، الذي تؤكد بعض التقارير على أنه اقترب من الانضمام إلى صفوف العميد. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو وتاليسكا يفعلان المستحيل .. من هو الثنائي الأفضل في دوري روشن؟

من الرائع أن يمتلك فريقك ثنائيًا بصفوفه بينهما تناغمًا وتفاهمًا كبيرًا، مما يجعلهما مفتاح الانتصارات في الكثير من المباريات، فمن هما أفضل ثنائي في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي؟ "اقرأ التفاصيل"

رسالة إلى عبدالرزاق حمد الله .. "كريم بنزيما سيطرد غيرهم!"

تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، في مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، ليُقصي الفريق الكتالوني على أرضه ووسط جماهيره. "اقرأ التفاصيل"

"علاقة الاتحاد والنصر الممتدة منذ 50 عامًا دمرها مشجع!"

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على أن العلاقة التي كانت ممتدة بين ناديي النصر والاتحاد، دمرها أحد المشجعين، بسبب العقلية الإدارية التي تختلف عن عقلية نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

أحمد بامسعود يغيب عن لقاء الاتحاد أمام الوحدة

يفتقد نادي الاتحاد الظهير الأيسر أحمد بامسعود، في مباراته أمام الوحدة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتأكد غياب بامسعود عن مباراة الوحدة، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، خلال مباراة فريقه أمام ضمك التي فاز فيها العميد بثلاثية دون رد.

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